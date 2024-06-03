Русская весна
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Русская весна

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«Некуда бежать»: стало известно, что случилось с ВСУ на передовой

«Некуда бежать»: стало известно, что случилось с ВСУ на передовой

Российские войска окружили ВСУ в Волчанске, им больше некуда отступать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Ну что же, Западу удалось успешно переформатировать западной пропагандой всю массу укронаселения повальным бандеровским укро-нацистским майданутым идиотизмом своего превосходства «Украина понад усэ» с плебейским преклонением перед Западом !!! А у идиотизма и самодурства, как известно, предела нет !!! Вот за этот майданутый идиотизм сдуру и умирают ВСУ ...
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