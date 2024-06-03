«Некуда бежать»: стало известно, что случилось с ВСУ на передовой

Владимир Карпов

Ну что же, Западу удалось успешно переформатировать западной пропагандой всю массу укронаселения повальным бандеровским укро-нацистским майданутым идиотизмом своего превосходства «Украина понад усэ» с плебейским преклонением перед Западом !!! А у идиотизма и самодурства, как известно, предела нет !!! Вот за этот майданутый идиотизм сдуру и умирают ВСУ ...