Свыше 200 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены операторами группы "Омерзительная восьмерка" при помощи FPV-дронов линейки "Ключ" в Курской области с начала вторжения в регион.
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