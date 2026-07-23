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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс был «раздражен» словами Сильвера и решил отложить объявление готового решения (Баскин)

Тянущаяся до сих пор пауза с объявлением новой команды свободного агента Леброна Джеймса может быть связана со словами комиссионера НБА Адама Сильвера.

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