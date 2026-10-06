Корабли без экипажа: Япония задумалась о военном флоте с ИИ

Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов, которые оборудуют искусственным интеллектом (ИИ) для Морских сил самообороны страны.
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