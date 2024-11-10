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Царьград

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Директор екатеринбургской гимназии рассказала, почему учеников пришлось перевести на дистант

Директор екатеринбургской гимназии рассказала, почему учеников пришлось перевести на дистант

Несколько школьников пожаловались на плохое самочувствие и предположили отравление.Директор 35-й гимназии в Екатеринбурге Елена Никандрова рассказала, что один из классов пришлось перевести на дистант из-за случаев заражения "норовирусом".

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