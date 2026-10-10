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Филолог пересчитал однобуквенные слова в русском языке

Филолог пересчитал однобуквенные слова в русском языке

В русском языке насчитывается 33 существительных из одной буквы, а также пять предлогов, четыре междометия, два союза и одно местоимение.

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