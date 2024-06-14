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Петербургский дневник

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Виталий Милонов: «Тонометры в офисах способны спасти жизни»

Он предложил дополнить правила охраны труда во время экстремальной жары Летняя духота и жара, отсутствие питьевой воды и неработающие кондиционеры в офисе часто становятся причиной сердечных приступов на рабочем месте.

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