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Коммунальные услуги взорвали инфляцию

Коммунальные услуги взорвали инфляцию

Доходность десятилетних ОФЗ достигла рекордного уровня. Доходное неравенство снова быстро увеличиваетсячитайте на monocle.

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