Трое пожарных пострадали при тушении дома после атаки БПЛА в Жуковке

В городе Жуковке Брянской области трое пожарных получили ранения при тушении частного жилого дома, загоревшегося после атаки беспилотника.
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