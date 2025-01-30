В Турции закрылось 17% отелей

Большинство из них располагалось в Стамбуле. Власти Турции за последние три года закрыли в стране 4380 объектов размещения, которые не соответствовали требованиям о введении туристической деятельности, сообщает местное издание Ecol.
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