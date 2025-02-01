📷❗️Прозрачный дрон Emeth получил сверхбыструю систему спасения Дизайнерское подразделение компании SAES представило концепт беспилотника Emeth с инновационной системой безопасности.
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📷❗️Прозрачный дрон Emeth получил сверхбыструю систему спасения Дизайнерское подразделение компании SAES представило концепт беспилотника Emeth с инновационной системой безопасности.