Изменится схема движения на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова

С 8 августа 2026 года будет изменена схема движения на участке строительства кольцевого пересечения на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
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