История породы мальтезе в США

Точную дату первого появления мальтезе на территории США, как и в иных странах, определить нереально, так как произвести восстановление исторической достоверности можно исключительно при помощи каталогов выставок, которые сохранились до настоящего времени.
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