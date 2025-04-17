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Стубб пообщался с Зеленским и призвал Москву прекратить огонь — 1148-й день СВО

Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X 16 апреля назвал главу киевского режима Владимира Зеленского своим другом, с которым всегда приятно поговорить.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ох уж эти &quot;горячие финские парни&quot;! Теперь получаяется, что ФИНИШ ЭЛЭФАНТ БЭСТ ФРЭНД УКАМИН ЭЛЭФАНТ! Херня, что не Чухонии, ни на УкРуине слоны не водятся, главное, что ихние слоны, не существующие в природе, лучшие друзья. Отмороженные чухонцы для которых застрявший лифт просто медленно едет и хохлы, для которых нет ни чего святого теперь кореша. Рад и за тех и за этих, просто очень скоро фины прочухают, что такое хохлы.
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