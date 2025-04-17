Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X 16 апреля назвал главу киевского режима Владимира Зеленского своим другом, с которым всегда приятно поговорить.
Стубб пообщался с Зеленским и призвал Москву прекратить огонь — 1148-й день СВО
Комментарии
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АндрейБорков
Ох уж эти "горячие финские парни"! Теперь получаяется, что ФИНИШ ЭЛЭФАНТ БЭСТ ФРЭНД УКАМИН ЭЛЭФАНТ! Херня, что не Чухонии, ни на УкРуине слоны не водятся, главное, что ихние слоны, не существующие в природе, лучшие друзья. Отмороженные чухонцы для которых застрявший лифт просто медленно едет и хохлы, для которых нет ни чего святого теперь кореша. Рад и за тех и за этих, просто очень скоро фины прочухают, что такое хохлы.
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16 час.
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