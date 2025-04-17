Стубб пообщался с Зеленским и призвал Москву прекратить огонь — 1148-й день СВО

АндрейБорков

Ох уж эти "горячие финские парни"! Теперь получаяется, что ФИНИШ ЭЛЭФАНТ БЭСТ ФРЭНД УКАМИН ЭЛЭФАНТ! Херня, что не Чухонии, ни на УкРуине слоны не водятся, главное, что ихние слоны, не существующие в природе, лучшие друзья. Отмороженные чухонцы для которых застрявший лифт просто медленно едет и хохлы, для которых нет ни чего святого теперь кореша. Рад и за тех и за этих, просто очень скоро фины прочухают, что такое хохлы.