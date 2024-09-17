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Милитаризация Польши превратилась в череду скандалов

Милитаризация Польши превратилась в череду скандалов

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Станислав Лещенко Провал поставок боеприпасов для авиации и артиллерии, коррупционные скандалы и даже обман важнейшего партнера по НАТО – США – все это стало приметой того, как Польша тратит гигантские средства, выделенные на закупку оружия.

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