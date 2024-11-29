Марочко: ВС РФ нанесли самые массированные удары по Харькову за 2024 год

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству ТАСС, что Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли наиболее массированный комбинированный удар с начала 2024 года по военным объектам ВСУ, а также энергосистеме Харькова и области.
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