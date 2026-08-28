 «Пираты Аравийского моря»: как США решили узаконить морской разбой в XXI веке  

Bloomberg торжественно сообщает читателям, что США планируют прибегнуть к практике так называемых морских призовых судов, которая существовала в XVII—XIX веках Источник изображения: RT Суть процедуры в целом проста: американцы захватывают танкер в Ормузском проливе, затем американская Фемида обставляет этот беспредел как конфискацию, а сам корабль вместе с грузом объявляет «законным военным трофеем», обращенным в пользу Америки.