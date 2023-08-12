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Ландо Норрис: «Хотелось бы погоняться в мотогонках, только придется никому об этом не рассказывать»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что в будущем хотел бы попробовать себя в мотогонках. По словам Норриса, он восхищается гонщиками MotoGP и считает, что для выступления в таких соревнованиях нужна невероятная смелость.

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