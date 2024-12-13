Военный эксперт Михаил Онуфриенко проинформировал о том, что Вооружённые силы Российской Федерации проводят операцию по освобождению от боевиков ВС киевского режима населённого пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике.
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