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Онуфриенко: ВС России берут ВСУ в клещи и охватывают Красноармейск с юга

Онуфриенко: ВС России берут ВСУ в клещи и охватывают Красноармейск с юга

Военный эксперт Михаил Онуфриенко проинформировал о том, что Вооружённые силы Российской Федерации проводят операцию по освобождению от боевиков ВС киевского режима населённого пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

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