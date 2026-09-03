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Создатели мультфильма о Невельском передали Путину копию картины

Создатели мультфильма о Невельском передали Путину копию картины

Создатели полнометражного анимационного фильма «Капитан Невельской и земли Черного дракона» передали копию картины президенту России Владимиру Путину на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) и рассчитывают получить оценку главы государства .

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