Hürriyet: визит Си в Сербию и Венгрию пройдет лучше, чем переговоры во Франции

Си Цзиньпин совершает турне по Европе впервые за пять лет © AP Photo / Stephane de Sakutin Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Си Цзиньпин отправился в Европу именно в тот момент, когда она стала рассматривать Пекин как "системного противника", пишет автор статьи из Hürriyet.