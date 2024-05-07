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Hürriyet: визит Си в Сербию и Венгрию пройдет лучше, чем переговоры во Франции

Hürriyet: визит Си в Сербию и Венгрию пройдет лучше, чем переговоры во Франции

Си Цзиньпин совершает турне по Европе впервые за пять лет © AP Photo / Stephane de Sakutin Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Си Цзиньпин отправился в Европу именно в тот момент, когда она стала рассматривать Пекин как "системного противника", пишет автор статьи из Hürriyet.

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