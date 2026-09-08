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Царьград

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Аналитик Ларс Берн: Киев перешёл к терроризму из-за успехов России на фронте

Аналитик Ларс Берн: Киев перешёл к терроризму из-за успехов России на фронте

Эксперт отмечает, что Россия полностью владеет инициативой на фронте, Киев в отчаянии делает упор на атаки БПЛА по территориям в глубине России.

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