На фоне провокаций: Путин провел дипломатический марафон в Москве

Гавриил Григоров/ТАСС Запад, в том числе и руками Киева, делал все, чтобы сорвать торжества в российской столице – одна из самых массированных атак беспилотников, причем маршрут их полета был заложен так, чтобы блокировать воздушные трассы, ведущие в российскую столицу.