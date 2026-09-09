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Восточно-Африканский разлом: тектоника плит в действии

Восточно-Африканский разлом: тектоника плит в действии

Сентябрь 2005 года, пустыня Афар на северо-востоке Эфиопии. Местные пастухи почувствовали серию мощных подземных толчков, а через несколько дней увидели то, что повергло их в ужас: земля буквально разошлась, обнажив гигантскую расщелину.

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