Театр абсурда

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Когда-нибудь кто-то заменит Путина. Молитесь, идиоты, чтобы это был Путин 2.0. Потому что вы домечтаетесь и до Сталина. Или до Ельцина

Когда-нибудь кто-то заменит Путина. Молитесь, идиоты, чтобы это был Путин 2.0. Потому что вы домечтаетесь и до Сталина. Или до Ельцина

Спасибо, дорогие россияне! Я начал понимать Путина, Мишустина и Киркорова! Начнем, конечно же, с простого - с Киркорова.

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Виктор Козодоев
чем быстрей страна избавится от единой россии те легче будет дышать , так как меньше буде жуликов
Vladimir Lioubimcev
Завали хайло, кретин!!

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