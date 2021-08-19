Когда-нибудь кто-то заменит Путина. Молитесь, идиоты, чтобы это был Путин 2.0. Потому что вы домечтаетесь и до Сталина. Или до Ельцина

Театр абсурдаПолитикаКогда-нибудь кто-то заменит Путина. Молитесь, идиоты, чтобы это был Путин 2.0. Потому что вы домечтаетесь и до Сталина. Или до Ельцина Спасибо, дорогие россияне! Я начал понимать Путина, Мишустина и Киркорова! Начнем, конечно же, с простого - с Киркорова.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Козодоевчем быстрей страна избавится от единой россии те легче будет дышать , так как меньше буде жуликовVladimir LioubimcevЗавали хайло, кретин!!Комментировать
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