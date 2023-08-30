Каменский остался во главе СДК КХЛ. Канарейкин заменил Гимаева-младшего в роли эксперта

Лига назвала состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. СДК КХЛ – орган, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, товарищеских матчей и турниров КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и иных представителей команд клубов.