Зачем Андрей Ермак хочет пересесть в кресло спикера Рады?

Многочисленные визиты главы Офиса президента в Вашингтон не прошли даром. Пока Зеленский думал, что его верный бодигард договаривается в США о пролонгации власти «95 квартала», Ермак выбивал гарантии будущего лично для себя.
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