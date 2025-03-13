ВСУ экстренно стягивают резервы: Грядёт важная битва. Сигнал Путина по Сумской области был услышан

Эксперт Киселёв сообщил, что ВСУ стягивают резервы для закрытия "дыры" в Сумской областиВоенный эксперт Виталий Киселёв получил от подполья информацию, что командование украинской армии стягивает к Сумскому направлению все возможные резервы из Житомирской и Одесской областей.