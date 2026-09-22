БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Операция «Вивальди»: Генерал ВСУ разозлился на янки за паршивое управление его войском

Операция «Вивальди»: Генерал ВСУ разозлился на янки за паршивое управление его войском

Под Красным Лиманом противник несет огромный потери — убиты или покалечены около 3 тыс. мотивированных бандеровцев Радомир Маркуш Фото: AP/TASS По данным Military analyticsUA (заблокирован в РФ), на Лиманском (у нас — Краснолиманское) направлении присутствие (!) ВСУ зафиксировано в Новосёловке, Яровой, Александровке и Среднем.

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