Операция «Вивальди»: Генерал ВСУ разозлился на янки за паршивое управление его войском

Под Красным Лиманом противник несет огромный потери — убиты или покалечены около 3 тыс. мотивированных бандеровцев Радомир Маркуш Фото: AP/TASS По данным Military analyticsUA (заблокирован в РФ), на Лиманском (у нас — Краснолиманское) направлении присутствие (!) ВСУ зафиксировано в Новосёловке, Яровой, Александровке и Среднем.