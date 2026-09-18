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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Челси» 1 победа в 4 последних играх. В АПЛ команда Алонсо не выигрывает три матча

«Челси» потерпел второе поражение в этом сезоне. Команда Хаби Алонсо сегодня уступила « Брентфорду » в гостях в 5-м туре АПЛ – 0:3.

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