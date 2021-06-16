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Москва и Вашингтон проверили пристрелку боем

Москва и Вашингтон проверили пристрелку боем

МОСКВА, 17 июня 2021, Институт РУССТРАТ. Закончились переговоры президентов США и России в Женеве. Ещё перед своим "европейским турне" президент США Джо Байден в статье для газеты “Washington Post” сделал крайне идеологизированное заявление о грядущей встрече: “Итак, когда я встречусь с Владимиром Путиным в Женеве, это будет после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир через ту же призму, что и Соединенные Штаты, и с которыми мы восстановили наши связи и общую цель.

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