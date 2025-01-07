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UnHerd: Лесть Зеленского не изменит отношение Трампа

Неприкрытая лицемерная лесть Владимира Зеленского в адрес избранного президента США Дональда Трампа во время интервью американскому журналисту Лексу Фридману не повлияет на решимость Трампа по отношению к Украине.

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