Жители Воскресенска смогут пройти обследования с помощью передвижного флюорографа в марте

Передвижной флюорограф будет работать в городском округе Воскресенск в марте. Обследования смогут пройти жители шести населенных пунктов — Фосфоритный, Ашитково, Хорлово, Барановское, Ратчино, поселок имени Цюрупы.
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