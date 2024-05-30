Антисоветский миф о ГУЛАГе для ветеранов-инвалидов

Алексей Горшков

Я со школьной скамьи - фанат истории Великой Отечественной войны, чтобы лучше её изучить, на исторический факультет университета поступил, где по ней специализировался, более того - там вступил в организацию "Снежный десант", ЕЩЁ более конкретно её изучающую. В ней, в числе прочего, я ОПРАШИВАЛ ветеранов войны и очевидцев её событий (сразу разъясню возможные "непонятки": ветеран - действовавший воин, он, конечно - тоже очевидец, но последнее понятие - более широкое - человек, скажем, бывший ребёнком в оккупированной деревне - ОЧЕВИДЕЦ, НО НЕ ВЕТЕРАН) !!! Это давало мне возможность СРАВНИВАТЬ прочитанную мною литературу со свидетельствами, так сказать "из первых рук". Что я заметил - воспоминания эти от советского доперестроечного официоза, конечно, отличались, НО ГОРАЗДО МЕНЬШЕ, чем от "всплывавших" уже в те перестроечные годы (я студентом был как раз в разгар перестройки - в 1987-1992 годах) "пёрлов" разновсяческих "ниспровергателей"! Кстати - и инвалидов войны я видел, помню какой-то ветеран без кистей рук был, я тогда ещё подумал: "Вот жена у него - больше 40 лет за таким КАЖДЫЙ ДЕНЬ ухаживает"! "Измышлизмы" про Валаам я, конечно же, читал - но мало того, что это совершенно "не билось" с моим опытом общения с людьми, ПОМНЯЩИМИ Великую Отечественную войну, они ЭЛЕМЕНТАРНО НЕЛОГИЧНЫ !!! Инвалид может находиться в семье, а если не в семье - то он - в первую очередь БОМЖ, и для него просто БЛАГО - не под забором загнуться - а быть в месте,где за ним ухаживают, кормят-поят, медицинскую помощь оказывают! В конце концов у него крыша над головой есть! А авторы подобных "писюлек" - и есть НАСТОЯЩИЕ ИЗВЕРГИ, желающие,чтобы оказавшиеся без дома инвалиды были лишены всего этого и ПЕРЕДОХЛИ !!!