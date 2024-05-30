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Антисоветский миф о ГУЛАГе для ветеранов-инвалидов

Антисоветский миф о ГУЛАГе для ветеранов-инвалидов

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил на Валааме мемориал памяти ветеранов Великой Отечественной войны, более тридцати лет проживавших в здешнем доме-интернате и нашедших на острове свой последний приют.

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Комментарии
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статья до слез,как говорит народ -правду не скроешь
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15 мин.
Алексей Горшков
Я со школьной скамьи - фанат истории Великой Отечественной войны, чтобы лучше её изучить, на исторический факультет университета поступил, где по ней специализировался, более того - там вступил в организацию &quot;Снежный десант&quot;, ЕЩЁ более конкретно её изучающую. В ней, в числе прочего, я ОПРАШИВАЛ ветеранов войны и очевидцев её событий (сразу разъясню возможные &quot;непонятки&quot;: ветеран - действовавший воин, он, конечно - тоже очевидец, но последнее понятие - более широкое - человек, скажем, бывший ребёнком в оккупированной деревне - ОЧЕВИДЕЦ, НО НЕ ВЕТЕРАН) !!! Это давало мне возможность СРАВНИВАТЬ прочитанную мною литературу со свидетельствами, так сказать &quot;из первых рук&quot;. Что я заметил - воспоминания эти от советского доперестроечного официоза, конечно, отличались, НО ГОРАЗДО МЕНЬШЕ, чем от &quot;всплывавших&quot; уже в те перестроечные годы (я студентом был как раз в разгар перестройки - в 1987-1992 годах) &quot;пёрлов&quot; разновсяческих &quot;ниспровергателей&quot;! Кстати - и инвалидов войны я видел, помню какой-то ветеран без кистей рук был, я тогда ещё подумал: &quot;Вот жена у него - больше 40 лет за таким КАЖДЫЙ ДЕНЬ ухаживает&quot;! &quot;Измышлизмы&quot; про Валаам я, конечно же, читал - но мало того, что это совершенно &quot;не билось&quot; с моим опытом общения с людьми, ПОМНЯЩИМИ Великую Отечественную войну, они ЭЛЕМЕНТАРНО НЕЛОГИЧНЫ !!! Инвалид может находиться в семье, а если не в семье - то он - в первую очередь БОМЖ, и для него просто БЛАГО - не под забором загнуться - а быть в месте,где за ним ухаживают, кормят-поят, медицинскую помощь оказывают! В конце концов у него крыша над головой есть! А авторы подобных &quot;писюлек&quot; - и есть НАСТОЯЩИЕ ИЗВЕРГИ, желающие,чтобы оказавшиеся без дома инвалиды были лишены всего этого и ПЕРЕДОХЛИ !!!
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11 мин.
Алексей Горшков
Почитайте мой комментарий!
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7 мин.

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