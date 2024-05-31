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Закон, порядок, государство

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Две жительницы Воронежской области предстанут перед судом за мошенничество при получении выплат материнского капитала

Следователем следственного отдела ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.

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