Две жительницы Воронежской области предстанут перед судом за мошенничество при получении выплат материнского капитала

Следователем следственного отдела ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.
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