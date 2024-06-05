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Стало известно о возможной встрече Зеленского и Байдена в Европе

Стало известно о возможной встрече Зеленского и Байдена в Европе

Президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого закончился 20 мая, а именно во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии и на саммите G7 в Италии.

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