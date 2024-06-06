В Рособрнадзоре назвали условие для обсуждения отказа от ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает возможность обсуждения альтернативы Единому государственному экзамену (ЕГЭ), но только при условии, что будет предложен объективный и понятный экзамен, который сможет заменить его.
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