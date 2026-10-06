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ЦБ планирует вывести исламский банкинг из эксперимента

Центробанк рассматривает возможность отказаться от отдельного закона о партнерском (исламском) финансировании после завершения эксперимента и встроить новые продукты банков и МФО в действующее законодательство.

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