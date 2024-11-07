Смартфоном можно бесконтактно определить свежесть молока

Современные технологии позволяют быстро и точно определять свежесть продуктов и, в том числе молока. Австралийские ученые создали революционное приложение для смартфонов, которое способно определить, годен ли этот продукт к употреблению.
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