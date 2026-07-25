Кикина: экипаж "Союза МС-28" провел бортовую тренировку по спуску

МКС, 25 июля. /ТАСС/. Экипаж космического корабля "Союз МС-28" в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева успешно провел бортовую тренировку по спуску в рамках подготовки к возвращению на Землю.
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