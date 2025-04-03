Под Рыбным водитель грузовика Scania погиб в ДТП с Mercedes на трассе М-5

Авария произошла в 5:30 на трассе М-5. Столкнулись два большегруза. Предположительно, Scania, которой управлял 51-летний водитель из Брянской области, врезалась в Mercedes - грузовики двигались в попутном направлении.
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