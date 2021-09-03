ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 066 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингвар Лионов
    О чем врут вакцианторы: послевакцины.рф Ну, и вдобавок нарушение прав человека, сегрегация, преступления против лично...О чём врут и что ...
  • Sergey Korneev
    Дополнение к ранее мною сказанному. Олигархам в Новом Дивном Мире Клауса Шваба места не предусмотрено. Это так, на вс...Что ещё может усп...
  • Вячеслав 5
    я больных не замечаю.жизнь их вылечит сама-порой жестоко."Колхозник-капита...

Казахские нацики против русских граждан... Повторит ли страна печальный опыт Украины с разгулом ненависти и гражданской войной?

Казахские нацики против русских граждан... Повторит ли страна печальный опыт Украины с разгулом ненависти и гражданской войной?

В Казахстане может появиться «новый «Талибан» * во главе с людьми из глухой провинции, которые не знают истории, не готовы к цивилизованному миру, которые хотят жить по средневековым заветам предков, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вернуться к статье
42
Обсудить
валерий лисицын
Примеров изгнания русских и русскоговорящих более чем достаточно, так чего ждут? Есть Родина возвращайтесь , пусть они там бесятся как хотят.
Van Van
Ты пенсию будешь платить на новом месте? И понимаешь ли ты что переезд (возврат) равноценен пожару? И что значит пусть бесятся, а если кнопка примерно такая как ядерная окажется там под рукой тебе понравится? Убирайтесь - это надо понимать уже моральная победа?
вячеслав харченко
Буча была ещё в 87 году. И у нас тоже казахская молодежь зашевелилась, начались драки, кто то руководил этим ещё с советских времён, да чего гадать то, религиозные фанатики, вот потому, в Союзе, религия была под запретом, верь себе в тихую, а людям голову не морочь и это , считаю правильно, никогда ни одна религия не объединяла народы.
Walery
" ...председатель казахского «Союза ветеранов» Мурат Мухамеджанов" - это что, какие ветераны и чего - возможно соучастники походов с Монголами? За это отвечать следует и будут отвечать и никаких прямо таки союзов! Ветеранов Отечественной войны уже не осталось... ветераны и союз чего?

Картина дня

наверх