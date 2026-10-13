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Царьград

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Густой смог накрыл Малайзию: русские туристы не могут вылететь домой

Густой смог накрыл Малайзию: русские туристы не могут вылететь домой

Малайзия столкнулась с экологической катастрофой: дым от лесных пожаров в Индонезии вызвал сильнейшее загрязнение воздуха.

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