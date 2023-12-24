Подробный гороскоп на неделю с 25 декабря по 1 января

В это не верится, но осталась всего неделя до долгожданных новогодних каникул! Как провести ближайшие предпраздничные дни, чего ожидать от них — подскажет звезда «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
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