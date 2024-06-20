«Пермские ворота» отправят на утилизацию на полигон

Более пяти тысяч бревен понадобилось для создания арт-объекта.Бревна от арт-объекта «Пермские ворота», который демонтируют вечером 19 июня, будут утилизированы на специальном полигоне, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на краевое министерство культуры.