Слуцкий назвал звонок Шольца Путину сигналом к осознанию обреченности

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину свидетельствует о начале осознания неудачности попыток достичь стратегического поражения России на поле боя.
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