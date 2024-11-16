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Слуцкий назвал звонок Шольца Путину сигналом к осознанию обреченности

Слуцкий назвал звонок Шольца Путину сигналом к осознанию обреченности

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину свидетельствует о начале осознания неудачности попыток достичь стратегического поражения России на поле боя.

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