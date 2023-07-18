Страна и люди

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ДЕНЬ ИКС НАСТУПИЛ: ЧТО ИМЕННО ВЗОРВАЛИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

ДЕНЬ ИКС НАСТУПИЛ: ЧТО ИМЕННО ВЗОРВАЛИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

17 июля – день, когда Россия должна объявить о продлении или прекращении зерновой сделки. Теракт на Крымском мосту вроде бы не оставляет выбора: с террористами не ведут переговоров и не заключают соглашений о разрешении экспорта продовольствия.

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