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Царьград

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Xinhua: Китай создал новую детализированную карту Луны

Xinhua: Китай создал новую детализированную карту Луны

Китайский институт геологии создал масштабную карту Луны 1:5 000 000 с детальной информацией. Документ стал основой для научного сотрудничества в создании Международной лунной станции, ратифицированного президентом РФ 12 июня 2024 года.

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