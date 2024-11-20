Российские моторные масла формально нельзя будет производить и продавать с нового года

Почти 80% моторных масел в России со следующего года могут оказаться «вне закона». Как сообщают Известия, в 2025-ом истекают сроки последних трёхлетних сертификатов, которые зарубежные лаборатории выдали российским производителям.
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