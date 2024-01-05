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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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США в 6-й раз выиграли МЧМ и обошли Финляндию. Лишь у СССР и Канады больше золотых медалей

Американцы в финале обыграли Швецию (6:2). Они стали победителями впервые с 2021-го. Всего у сборной США 6 побед на молодежном чемпионате мира.

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